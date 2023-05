A- A+

Serviços Procon Jaboatão realiza evento de renegociação de débitos no Shopping Guararapes Agendamento para o mutirão pode ser feito pela internet

Entre os dias 25 e 28 de maio, o Procon de Jaboatão realizará um evento de renegociação de débitos no Shopping Guararapes para os consumidores terem a oportunidade de resolver suas pendências financeiras. O mutirão contará com a participação de diversas empresas e entidades, incluindo lojas comerciais, instituições financeiras, empresas de telefonia, fornecedoras de água e energia elétrica, além de órgãos municipais responsáveis pelo IPTU, ISS e TLP.

O evento no centro comercial vai oferecer atendimento aos consumidores das 9h até às 22h, de quinta-feira a sábado. No domingo, o horário será das 12h às 21h. Profissionais capacitados estarão à disposição para receber os consumidores e fornecer orientações sobre as melhores formas de negociar suas dívidas.

Segundo o órgão, a principal meta dessa iniciativa é “fornecer auxílio aos consumidores para superar suas dificuldades financeiras, possibilitando a reabilitação de seus nomes, a remoção de restrições e o acesso a novas linhas de crédito".

Além disso, no estande também serão aceitos débitos vencidos e débitos vincendos, provenientes de diversas fontes, como cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, prestação de serviços e aquisição de produtos, independentemente do valor.

Para facilitar o atendimento e reduzir o tempo de espera, os consumidores poderão agendar o horário de sua visita ao estande do Procon por meio do site procon.jaboatao.pe.gov.br. Essa opção permitirá que os consumidores selecionem um horário específico para serem atendidos durante o mutirão de renegociação de débitos no Shopping Guararapes.

Veja também

MEIO AMBIENTE Marina diz que licenciamento foi negado à Petrobras e decisão sobre foz do Amazonas vai ser cumprida