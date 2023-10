Procon-PE aponta redução de 3,29% na cesta básica

A- A+

O Procon Pernambuco conduz uma pesquisa de cesta básica mensalmente e os resultados de setembro, divulgados hoje (03) revelaram uma redução de 3,29% em relação ao mês de agosto. O valor da cesta básica diminuiu de R$ 655,05 para R$ 633,53, marcando a menor variação do ano e representando apenas 47,99% do salário mínimo do consumidor pernambucano.

Apesar da queda geral, a pesquisa identificou flutuações significativas nos preços de alguns produtos da cesta básica, com aumentos que chegam a superar 400%. Por exemplo, o papel higiênico de quatro rolos de 30 metros variou de R$ 1,99 no preço mais baixo para R$ 9,98 no preço mais alto, uma diferença de 401,51%. Itens de limpeza também apresentaram variações notáveis, como o sabão em pó de 500g, que variou de R$ 1,39 em um local para R$ 5,49 em outro, representando uma diferença percentual de 294,96%.

No que diz respeito aos produtos alimentícios, as variações de preços entre locais ultrapassaram os 200%. Um exemplo é a salsicha avulsa, que foi encontrada por R$ 5,99 o quilo em um lugar e por R$ 19,99 em outro, uma diferença de 233,72%. A farinha de mandioca torrada também teve uma variação significativa, com uma diferença percentual de 181,69%, indo de R$ 4,15 em um local para R$ 11,69 em outro. A cebola ocupou o terceiro lugar no ranking das maiores variações de preço, com o quilo variando de R$ 2,69 a R$ 6,99, uma diferença percentual de 159,85%.

A pesquisa do Procon-PE abrangeu um total de 27 itens, incluindo 19 itens de alimentação, 4 itens de limpeza doméstica e 4 itens de higiene pessoal. Ela foi realizada em 24 estabelecimentos localizados na Região Metropolitana do Recife. A pesquisa completa está disponível no site do Procon-PE: www.procon.pe.gov.br.

