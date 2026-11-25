Procon-PE promove mutirão de renegociação de dívidas em Araripina e Ouricuri
Atendimentos ocorrem nesta quarta (25) e quinta-feira (26)
O Procon-PE realiza, nesta quarta (25) e quinta-feira (26), um mutirão de renegociação de dívidas nos municípios de Araripina e Ouricuri, no Sertão do Araripe.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de defesa do consumidor, descentralizando os atendimentos e oferecendo oportunidades para que os consumidores regularizem suas pendências financeiras.
Durante a ação, será possível negociar débitos com empresas de telefonia, como TIM, Claro e Vivo, além de empresas locais e instituições financeiras.
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Atendimento
Os atendimentos serão realizados das 8h às 16h, nas sedes dos órgãos de defesa do consumidor de cada município.
Em Araripina, o mutirão acontece na quarta-feira (25), na sede do Procon municipal, localizada na Rua Coelho Rodrigues, nº 275, no Centro.
Já em Ouricuri, a ação será realizada na quinta-feira (26), na Rua Pedro Gonçalves, nº 248, também no Centro.
Com informações da assessoria*