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Black Friday Procon-PE e Ipem intensificam fiscalização durante a Black Friday Fiscalização percorre lojas do Recife e de Olinda para verificar descontos anunciados, condições de pagamento e conformidade dos produto

O Procon-PE e o Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE) intensificaram as ações de fiscalização nesta sexta-feira (27), data da Black Friday. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), percorre estabelecimentos do Shopping Recife, do Centro do Recife e de Olinda para verificar possíveis irregularidades nas ofertas e nas condições de comercialização.

Durante a operação, as equipes do Procon-PE comparam os preços praticados pelos lojistas com os valores registrados em uma pesquisa prévia, realizada entre os dias 9 e 13 de novembro. A fiscalização busca identificar possíveis descontos fictícios e garantir que as reduções anunciadas correspondam a preços efetivamente menores.

Os fiscais também verificam se os valores estão expostos de maneira clara, se as condições de pagamento são informadas corretamente e se as ofertas divulgadas são cumpridas pelos estabelecimentos.

Já o Ipem-PE fiscaliza se os produtos comercializados atendem às normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com atenção aos requisitos de qualidade, segurança e conformidade.

Consumidores que identificarem irregularidades ou possíveis fraudes podem registrar denúncias e reclamações pela plataforma Reclama Procon, disponível no aplicativo GOV.PE, ou pelo site oficial do Governo de Pernambuco (www.pe.gov.br).

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