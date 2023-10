A- A+

DIA DAS CRIANÇAS Procon-PE, em parceria com a APES, comemora Dia das Crianças com ação educativa em supermercados da Fiscais do Futuro é o nome da iniciativa que levará estudantes de três escolas para conhecer, na prática, o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor

Conscientizar e incentivar a educação consumerista desde cedo, nas crianças, é o objetivo do Procon-PE que realiza, em parceria com a Associação Pernambucana de Supermercados (APES), a ação educativa Fiscais do Futuro, nos próximos dias 9,10 e 11, em comemoração ao Dia das Crianças. A iniciativa, que acontecerá na Região Metropolitana do Recife (RMR), irá beneficiar estudantes do Colégio da Polícia Militar, da Escola Encontro e da Academia Cristã.



A Ação é uma iniciativa do Procon Educa, que é um braço pedagógico do Procon-PE. Na ocasião, além dos fiscais do Procon-PE, que estarão compartilhando seus conhecimentos com as crianças, também estarão presentes o Gerente Geral do Procon Pernambuco, Hugo Souza, e a Gerente de Fiscalização, Liliane Amaral.



Durante a ação, os estudantes presentes, com idade entre 6 e 10 anos, serão transformadas em “fiscais do Procon-PE” e irão aprender conceitos básicos consumeristas como: identificação da validade dos produtos, conteúdo da embalagem relativo ao peso e quantidade, observação dos preços expostos aos consumidores, entre outros pontos.

“As ações promovidas pelo Procon Educa são fundamentais para que crianças, que são alvo diariamente de propagandas e campanhas de marketing, saibam como se comportar enquanto consumidores”, diz o Gerente Geral do Procon-PE, Hugo Souza, ao afirmar que, a ação, será importante, também, para que elas tenham conhecimentos de pontos a serem observados na hora de comprar qualquer produto. “De forma lúdica e pedagógica, vamos mostrar para essas crianças as obrigações dos fornecedores para os consumidores, como estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC)”, explica Souza.

