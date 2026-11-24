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Consumo Procon-PE encontra variação de até 187% nos preços de produtos antes da Black Friday Pesquisa analisou 154 itens em lojas do Recife e de Olinda e aponta diferenças expressivas nos valores de eletrodomésticos, eletrônicos e celulares

Com a proximidade da Black Friday, o Procon-PE realizou um levantamento de preços para ajudar os consumidores a identificar descontos reais e evitar falsas promoções. A pesquisa analisou 154 produtos de diferentes categorias e identificou variações de até 187% entre os valores cobrados pelos estabelecimentos. O levantamento foi realizado entre os dias 9 e 13 de novembro, em sete lojas físicas do Recife e de Olinda, além de suas respectivas plataformas de venda on-line.

Entre os itens pesquisados estão ar-condicionados, fritadeiras elétricas, fogões, micro-ondas, máquinas de lavar, liquidificadores, notebooks, refrigeradores, Smart TVs, smartphones, iPhones e ventiladores. O objetivo é estabelecer uma referência de preços antes da data promocional, permitindo que os consumidores comparem os valores anunciados durante a Black Friday.

Produtos apresentam diferenças de até 187% nos preços

A maior variação identificada pelo levantamento foi registrada em uma fritadeira elétrica Air Fryer de 4,2 litros. O produto foi encontrado por R$ 139 em um estabelecimento e por R$ 399 em outro, uma diferença de 187,05%.

Outro destaque entre os eletroportáteis foi um liquidificador de 1,5 litro, com duas velocidades. Os preços variaram de R$ 69,91 a R$ 169,58, diferença de 142,57% entre as lojas pesquisadas.

Na categoria de climatização, um ventilador de 40 centímetros foi encontrado por R$ 198 em um estabelecimento e por R$ 423,60 em outro, uma variação de 113,94%. Já um ar-condicionado de 9 mil BTUs apresentou preços entre R$ 1.999 e R$ 2.899, diferença de 45,02%.

As diferenças também apareceram entre os produtos eletrônicos. Uma Smart TV LED 4K de 65 polegadas foi comercializada por valores entre R$ 3.599,10 e R$ 5.499,90, variação de 52,81%.

No segmento de telefonia, um smartphone com 256 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM, tela de 6,7 polegadas, câmera dupla e câmera frontal de 8 MP apresentou uma diferença de 114,02%. O aparelho foi encontrado por R$ 799 em uma loja e por R$ 1.709,99 em outra.

Procon-PE orienta consumidores para compras seguras

Além de comparar os preços antes de finalizar uma compra, o Procon-PE recomenda que os consumidores adotem alguns cuidados para evitar golpes e problemas durante a Black Friday.

Entre as orientações está verificar a reputação da loja antes de realizar o pagamento, consultando avaliações e reclamações de outros compradores. O órgão também alerta para links suspeitos enviados por e-mail, aplicativos de mensagens e redes sociais. A recomendação é acessar diretamente os canais oficiais dos estabelecimentos.

Outra medida importante é guardar os comprovantes da transação, como notas fiscais, confirmações de pedidos, registros das ofertas e comprovantes de pagamento. Nas compras on-line, também é necessário observar o endereço eletrônico e verificar se a conexão utiliza HTTPS. O cadeado no navegador indica uma conexão criptografada, mas não garante, sozinho, que o estabelecimento seja confiável.

O órgão ainda orienta que os consumidores consultem as políticas de troca das lojas físicas. Quando não há defeito no produto, o estabelecimento não é obrigado a realizar a troca por motivos de gosto, tamanho ou preferência, exceto quando houver compromisso previamente assumido.

Já nas compras realizadas pela internet ou fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem direito ao arrependimento no prazo de até sete dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço, conforme o caso. A desistência pode ser feita sem necessidade de justificativa, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

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