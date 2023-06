A- A+

Pesquisa Procon-PE faz levantamento sobre preços de milho para as festas juninas A mão de milho no tamanho médio, foi encontrada por R$25,00 no seu maior valor

O Procon Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, divulgou hoje (21) uma pesquisa de preços de milho verde no Centro de Abastecimento Logístico de Pernambuco (Ceasa), em preparação para os festejos juninos. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 19.

Durante a fiscalização, constatou-se que uma mão de milho verde de tamanho pequeno tinha um preço máximo de R$20,00 e um preço mínimo de R$15,00 no primeiro dia da pesquisa, resultando em uma diferença percentual de 33,33%. No entanto, no segundo dia de pesquisa, a mesma mão de milho pequena foi encontrada por R$20,00, sendo esse o valor único registrado.

Quanto à mão de milho de tamanho médio, no primeiro dia de pesquisa, os preços variaram entre R$25,00 (valor máximo) e R$20,00 (valor mínimo), o que representou uma diferença percentual de 25%. No segundo dia, os preços oscilaram entre R$35,00 (valor máximo) e R$25,00 (valor mínimo), o que resultou em uma diferença percentual de 40%.

Por fim, a mão de milho de tamanho grande apresentou estabilidade nos dois dias de pesquisa, sendo encontrada por R$35,00 (valor mínimo) e R$40,00 (valor máximo). Nesse caso, a diferença percentual foi de 14,29%.

O secretário de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, ressaltou a importância da pesquisa para os consumidores, uma vez que o consumo de milho durante o período junino é bastante procurado para compor o cardápio festivo. Ele destacou que "a pesquisa serve como um guia para orientar os consumidores na hora da compra".

A pesquisa completa pode ser encontrada no site do Procon-PE (www.procon.pe.gov.br). Caso algum consumidor se sinta lesado, é recomendado que ele entre em contato com o Procon-PE por meio dos canais de atendimento disponíveis: telefone (0800 282 1512), WhatsApp (3181.7000) ou compareça pessoalmente à sede do órgão localizada na Rua Floriano Peixoto, 141, Bairro de Santo Antônio, Centro do Recife, no horário das 08h às 17h.

