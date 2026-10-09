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levantamento Procon-PE identifica diferença de mais de 200% nos preços de presentes para o Dia das Crianças Pesquisa reúne 75 produtos e compara valores de brinquedos, jogos, eletrônicos e itens para passeio infantil na Região Metropolitana do Recife

O presente do Dia das Crianças pode encontrar diferenças significativas de preços para produtos semelhantes. É o que mostra uma pesquisa de sugestão de presentes realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE), entre os dias 25 de setembro e 2 de outubro de 2026, que apontou preços de itens semelhantes chegando a mais de 200% de diferença.

O levantamento, conduzido pela Gerência de Fiscalização do Procon-PE, foi realizado em sete estabelecimentos comerciais no Recife, em Olinda e Paulista, além de dois sites de compras. Foram pesquisados preços em lojas dos shoppings Recife, RioMar Recife e Tacaruna, no comércio do bairro da Torre, nos shoppings Patteo Olinda e North Way Paulista, além dos sites Magazine Luiza e Amazon.

Ao todo, foram pesquisados 75 itens, distribuídos em quatro categorias: 37 brinquedos diversos, 19 jogos recreativos, sete jogos eletrônicos e 12 produtos entre bicicletas, patins, skates, patinetes e carrinhos para passeio infantil.

Na planilha da pesquisa, estão indicados os menores e maiores preços praticados para cada produto, além do percentual de diferença entre os valores encontrados nos nove locais pesquisados e o valor médio de cada produto.

Categorias

A categoria de brinquedos diversos reúne 37 tipos de brinquedos de diferentes fabricantes. A pesquisa identificou diferenças de preços de até 198,58% para o mesmo brinquedo, considerando os valores encontrados nos estabelecimentos e sites pesquisados.

Também foram pesquisados 19 jogos recreativos de diferentes fabricantes. Nesta categoria, o levantamento identificou diferenças de preços de mais de 178% entre os produtos pesquisados.

Na categoria de jogos eletrônicos, foram avaliados sete produtos de diferentes fabricantes. Foram identificadas diferenças de preços de até 13,71% entre os valores encontrados para os produtos dessa categoria.

A pesquisa também contemplou 12 modelos de bicicletas, patins, skates, patinetes e carrinhos para passeio infantil. Nesta categoria, foram identificadas diferenças de preços de mais de 200% para produtos comercializados nos estabelecimentos pesquisados.

Um dos destaques foi o carrinho para passeio infantil, que apresentou menor preço de R$ 299,78 e maior preço de R$ 899,99, uma diferença de 200,22% entre os valores encontrados.

Escolha

De acordo com o Procon-PE, a pesquisa tem como finalidade proporcionar opções de presentes para o Dia das Crianças e auxiliar o consumidor na comparação de preços antes da compra. A consulta aos valores praticados em diferentes estabelecimentos comerciais e sites de compras pode ajudar o consumidor a identificar as melhores opções e evitar gastos desnecessários.

Além de comparar os preços, o Procon-PE recomenda observar as características dos produtos e as condições de pagamento. Nas compras realizadas pela internet, o consumidor também deve verificar as condições da oferta antes de concluir a aquisição.

A pesquisa completa, com os preços encontrados e os percentuais de diferença, está disponível no site oficial do Procon-PE.

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