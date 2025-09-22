A- A+

Procon Procon-PE identifica irregularidades em 30 postos de combustíveis no Estado Ação do IPEM e o Ministério Público vistoriou 60 estabelecimentos da RMR, Caruaru e Petrolina

O Procon-PE, em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (IPEM-PE) e o Ministério Público-PE, identificou irregularidades em 30 dos 60 postos de combustíveis vistoriados durante a Operação Abastecimento Seguro, realizada entre os dias 15 e 19 de setembro. A ação, de alcance nacional, fiscalizou estabelecimentos da Região Metropolitana do Recife, Caruaru e Petrolina.

Das unidades vistoriadas, o saldo final foi de 198 bicos inspecionados. Do total, 92 foram aprovados e 106 apresentaram irregularidades, com a interdição de 14 bicos. O trabalho do IPEM incluiu a checagem volumétrica, avaliação da bomba e contato direto com os funcionários do posto, com a fiscalização dentro dos protocolos estabelecidos pelo Inmetro.

“A irregularidade mais encontrada foi o defeito na parte mecânica da bomba. Seja fraudando o consumidor, cobrando mais do que vendia, seja também a questão da segurança da bomba de combustível, que havia em muitas situações o vazamento do combustível na hora do abastecimento”, explicou o coordenador do CIRA MP-PE, João Maria Rodrigues.

A fiscalização apontou que a maioria das irregularidades que resultavam em prejuízo direto ao consumidor ocorreu no município de Caruaru. Na Região Metropolitana do Recife, em relação ao vazamento de combustível, apenas um posto apresentou problemas, enquanto em Petrolina não foram registradas falhas desse tipo.

Em Caruaru, os consumidores chegavam a pagar por um volume de combustível que não recebiam integralmente. Um dos exemplos citados pelo coordenador é o de quem pagava R$ 100 de gasolina, mas recebia apenas R$ 90 em combustível.

Além de fiscais do Procon, da equipe do MPPE e do IPEM, a vistoria também contou com a Polícia Civil, que acompanhou as inspeções da RMR. Segundo o delegado responsável, Breno Varejão, os casos de irregularidades podem configurar delitos como estelionato ou crimes contra a ordem econômica, a depender do resultado das perícias.

Já as penalidades variam de acordo com a gravidade das infrações. Os postos autuados podem receber multas que vão de R$ 100 a R$ 1,5 milhão. De acordo com o IPEM, todos os estabelecimentos notificados terão um prazo de 10 dias para corrigir os problemas e serão submetidos a nova vistoria.

Consumidor

Segundo o secretário executivo do Procon-PE, Anselmo de Araújo, também foram verificadas questões como disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor, precificação de produtos e validade dos itens disponíveis para venda nas lojas de conveniência.

Parte das fiscalizações realizadas na Operação Abastecimento Seguro teve origem em denúncias encaminhadas ao órgão. “Recebemos algumas reclamações que foram repassadas para o grupo, mas ainda são poucas, porque muitos consumidores comentam entre vizinhos ou familiares, mas não formalizam a denúncia junto aos órgãos competentes. Esse registro é fundamental para que possamos colocar o posto no nosso radar e adotar as medidas necessárias, evitando que a lesão sofrida por um consumidor se repita com outros”, afirmou.

Para driblar o ônus que essas fraudes poem apresentar ao consumidor, o secretário reforçou que os consumidores podem exigir o teste de qualidade do combustível no momento do abastecimento, principalmente em relação ao percentual de etanol misturado à gasolina,

O Procon dispõe de canais próprios para denúncias desse tipo, como o telefone 0800-282-1512 e o e-mail [email protected], nos quais o consumidor pode informar o endereço do posto, anexar a nota fiscal e reunir provas da irregularidade. “Quanto mais elementos forem apresentados, maior a possibilidade de comprovar a violação”, acrescentou.

Operação

A operação, que ocorreu simultaneamente em outros estados do Brasil, foi planejada com antecedência em parceria com o Inmetro, órgão ao qual o Ipem-PE é conveniado.

“Os fiscais passaram por treinamento no Rio de Janeiro, específico para essa ação. Em Pernambuco, vistoriamos 60 postos de combustíveis e, desses, fiscalizamos 198 bicos. No total, 92 foram aprovados e 106 reprovados, com a interdição de 14 bicos”, explicou.

Ele destacou que a verificação da volumetria, quantidade de combustível efetivamente entregue ao consumidor, é parte da rotina de fiscalização do órgão, realizada anualmente e de forma periódica em todo o Estado.

Ary Lima orientou que os consumidores denunciem suspeitas de irregularidades. “Quem sentir que foi lesado pode procurar a ouvidoria do IPEM pelo número 0800-081-1526. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, e nós vamos até o local fiscalizar”, reforçou.

