Procon-PE identifica variações de até 474,89% em presentes para o Dia dos Pais

O Procon-PE realizou recentemente um levantamento de preços de produtos bastante procurados pelos consumidores para o Dia dos Pais. A pesquisa divulgada hoje (11) foi conduzida entre os dias 2 e 4 de agosto, abrangendo 60 produtos e serviços em 58 lojas localizadas nos principais shoppings da capital (Tacaruna, Recife, RioMar e Shopping Plaza), além do Centro do Recife.

A lista de produtos destinados a presentes inclui uma variedade de opções, como smartphones, tablets, fones de ouvido, relógios, camisas de times de futebol, máquinas de cortar cabelo e aparadores de pelos, mochilas, cintos, carteiras, além de sapatos, tênis e itens de perfumaria.

Dentre os itens avaliados, as mochilas feitas de poliéster apresentaram a maior variação de preço, variando de R$39,99 a R$229,90. A diferença pode ser substancial, atingindo até 474,89% em função da marca escolhida. Outro exemplo é o cinto dupla face, que pode apresentar uma diferença de até 402,46% dependendo da marca.

No segmento de eletrônicos, os fones de ouvido da marca JBL destacaram-se com uma variação de preço de 348,31%. Por exemplo, um fone de ouvido foi encontrado por R$89,90 em uma loja, enquanto o mesmo produto custava R$399,90 em outro estabelecimento.

Uma novidade deste ano na pesquisa foi a inclusão das camisas dos times de futebol estaduais. Foram identificadas variações de até 250,34% nos preços, dependendo do time em questão. As camisas oficiais variaram de R$99,90 em um estabelecimento a R$349,99 em outro.

Relógios também continuam sendo uma opção popular para presentear, e relógios de pulseira de aço inoxidável, de diferentes marcas, mostraram uma variação percentual de 150,09%. Em diferentes lojas, o mesmo modelo de relógio foi encontrado por R$159,90 no preço mais baixo, enquanto o preço mais alto era de R$399,90.

Na categoria de perfumaria, a variação de preços foi de 30,92% para um kit contendo creme de barbear, pós-barba e desodorante. O preço desse kit variou de R$106,16 em uma loja a R$138,98 em outro estabelecimento.

O gerente geral do Procon-Pernambuco, Hugo Souza, ressaltou a importância da pesquisa prévia para os consumidores, destacando que essa abordagem ajuda a evitar gastos excessivos e a encontrar presentes que se encaixem no orçamento. Ele enfatizou que a pesquisa de preço é uma ferramenta fundamental tanto para as despesas mensais quanto para ocasiões especiais, como o Dia dos Pais.

A pesquisa completa está disponível para consulta no site do Procon-PE: https://www.procon.pe.gov.br/pesquisa-de-preco.

