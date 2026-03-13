A- A+

combustível Procon-PE investiga 40 notificações de práticas abusivas após alta no preço da gasolina na RMR Fiscalização passou por postos da RMR e distribuidoras localizadas no Porto de Suape. O litro do combustível estava sendo comercializado entre R$ 7,45 e R$ 7,49

Após a alta no preço da gasolina registrada nos últimos dias, o Procon Pernambuco intensifica as fiscalizações no mercado de combustíveis. As ações começaram na quarta-feira (11), quando equipes do órgão fiscalizaram postos da Região Metropolitana do Recife (RMR), e continuaram na quinta-feira (12), com novas diligências que alcançaram distribuidoras localizadas no Porto de Suape.

A ação foi motivada por denúncias de consumidores sobre aumentos expressivos no valor da gasolina. Em alguns estabelecimentos, o litro do combustível passou a ser comercializado entre R$ 7,45 e R$ 7,49.

Durante os dois dias de trabalho, houve a expedição de cerca de quase 40 notificações a estabelecimentos, entre postos de combustíveis e distribuidoras. Os locais notificados terão prazo para apresentar ao órgão as notas fiscais de compra dos combustíveis referentes aos últimos 15 dias, a fim de comprovar se os reajustes aplicados possuem justificativa.

O secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, reforçou que a atuação do Procon-PE busca impedir práticas abusivas, como o repasse imediato de aumento ao consumidor, mesmo quando o estabelecimento ainda possui combustível adquirido por valores anteriores.

“Estamos ampliando as fiscalizações para acompanhar toda a cadeia de comercialização dos combustíveis. O objetivo é verificar se os reajustes estão sendo aplicados de forma correta e assegurar que o consumidor pernambucano não seja prejudicado por aumentos indevidos”, destacou o secretário.

O cidadão que encontrar indícios de práticas abusivas em postos e distribuidoras de combustíveis pode realizar denúncias através do e-mail [email protected], ou pelo número 0800 282 1512.

*Com informações da assessoria



