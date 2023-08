A- A+

TURISMO Procon-PE notifica 123milhas e pede esclarecimentos sobre cancelamento de pacotes Caso agência não responda à demanda em 20 dias, receberá multa do órgão de fiscalização

O Procon Pernambuco notificou a agência de viagens 123milhas após a empresa anunciar a suspensão de pacotes com datas flexíveis e da emissão de passagens da linha promocional previstas para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023.

O órgão de fiscalização pernambucano quer que a 123milhas apresente esclarecimentos em relação à decisão. A agência terá 20 dias para responder, a contar do último sábado (19), dia da notificação.

Caso a 123milhas não responda ao Procon-PE no prazo estipulado, receberá uma multa. “Queremos entender o que, de fato, está acontecendo para, assim, garantir os diretos dos consumidores. Garantir que ninguém será lesado diante das decisões emitidas pela empresa, é o nosso dever”, destacou o gerente geral do Procon-PE, Hugo Souza.

A empresa alegou que as passagens emitidas, e que tenham localizador ou e-ticket, estão mantidas. Os pedidos da linha Promo que ainda não foram emitidos, com embarques previstos para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, serão cancelados.

A 123milhas devolveu os valores aos clientes lesados em vouchers com correção monetária de 150% do CDI — que deverão ser usados apenas no site da empresa.

O que diz a 123milhas?

Por meio de nota divulgada no domingo (20), a agência de viagens 123milhas afirmou que a decisão de suspender a emissão de passagens na linha promocional foi motivada por "fatores econômicos e de mercado". A empresa citou a alta demanda por voos e a taxa de juros elevada.

"A decisão deve-se à persistência de fatores econômicos e de mercado adversos, entre eles, a alta pressão da demanda por voos, que mantém elevadas as tarifas mesmo em baixa temporada, e a taxa de juros elevada".

A empresa também classificou a decisão de suspender voos promocionais como "responsável" para "preservar os valores pagos pelos clientes".

