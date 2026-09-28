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fiscalização Procon-PE notifica 36 empresas de apostas e intensifica atuação contra bets no estado Ações englobam fiscalização rigorosa das empresas do setor e ações contínuas de orientação e conscientização da população

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor em Pernambuco (Procon-PE) intensificou a atuação para proteger consumidores dos riscos relacionados às apostas virtuais. Segundo o órgão, as ações englobam fiscalização rigorosa das empresas do setor e ações contínuas de orientação e conscientização da população.

Recentemente, 36 empresas de apostas de nomes não informados foram notificadas pelo órgão para que comprovassem o cumprimento das normas de proteção ao consumidor previstas em lei. O Procon-PE destacou que 14 delas apresentaram defesa, enquanto 22 não enviaram a documentação exigida e estão sujeitas às sanções administrativas.

"Diante do crescimento das apostas, é fundamental fortalecer a fiscalização, ampliar a informação e orientar a população sobre os riscos e as consequências do uso excessivo dessas plataformas", afirma a secretária estadual de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, Joanna Figueirêdo.

Na última sexta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou medida provisória que acaba com a exploração, oferta, intermediação e publicidade de bets no país. A decisão alcança apostas esportivas e jogos online, em ambientes físicos e virtuais.

O Procon-PE destaca que, além dos prejuízos financeiros individuais, o avanço das apostas gera preocupação generalizada pelo impacto direto no consumo, na economia local e nacional.

No enfrentamento ao endividamento de famílias pelo uso das plataformas, o Procon-PE disponibiliza o Núcleo de Apoio aos Superendividados (NAS), que oferece atendimento multidisciplinar e orientação especializada a consumidores em situação de vulnerabilidade.

As capacitações abordam temas como organização financeira, uso consciente do cartão de crédito, compras online, empréstimos consignados, direitos do consumidor, planejamento financeiro e prevenção a golpes.

O serviço funciona de forma permanente na sede do órgão, localizada na Rua Floriano Peixoto, 141, no bairro de São José, área central do Recife, e, em breve, também em formato itinerante.

"O projeto utilizará uma van — já adquirida por meio de convênio firmado pelo Governo de Pernambuco — para levar orientação jurídica e financeira diretamente a bairros e municípios pernambucanos. O veículo encontra-se atualmente em fase de adaptação para melhor atender a população", afirmou o órgão estadual.

O Procon-PE também lançou uma campanha educativa para alertar os consumidores sobre os perigos da dependência, os riscos à privacidade e proteção de dados, além da exposição à publicidade agressiva e a falsa promessa de ganhos fáceis.

O órgão ressalta que as diretrizes da campanha orientam sobre a importância de estipular limites rígidos de gastos e buscar ajuda profissional em caso de perda de controle.

A população pode acionar o Procon-PE por meio dos canais oficiais de atendimento pelo telefone gratuito: 0800-282-1512, e-mail [email protected] ou site oficial www.procon.pe.gov.br. O funcionamento presencial na sede do órgão acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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