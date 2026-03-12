A- A+

dia do consumidor Procon-PE promove mutirão de renegociação de dívidas entre 16 e 19 de março; confira como participar Mutirão ocorre na sede do órgão, no bairro de Santo Antônio, e oferece renegociação em empresas financeiras e de telefonia

Com a proximidade do Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o Procon Pernambuco promove ações voltadas à defesa dos direitos do consumidor. Entre as iniciativas, está um mutirão de renegociação de dívidas, que acontece entre os dias 16 e 19 de março, das 8h às 12h, na sede do órgão, localizada no bairro de Santo Antônio.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, mediante distribuição de fichas, com 150 atendimentos diários disponíveis. Para participar, o consumidor deve comparecer ao local portando RG, CPF e comprovante de residência, além de documentos que comprovem a dívida, como faturas, contratos ou boletos.

A renegociação tem como objetivo oferecer aos consumidores pernambucanos a oportunidade de negociar débitos em atraso e reorganizar a vida financeira, por meio de acordos diretamente com instituições financeiras e empresas de telefonia, como os bancos Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, BMG e Santander, além das operadoras de telefone Vivo, Tim e Claro.

Para mais informações sobre as ações promovidas no período no consumidor, é possível acessar o site oficial do Procon-PE, e acompanhar as iniciativas.

*Com informações da assessoria



