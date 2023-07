Procon-PE promove Mutirão Renegocia para ajudar consumidores endividados

A- A+

O Procon-PE anunciou hoje (20) o Mutirão Renegocia, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (SENACON), que ocorrerá do dia 24 de junho até 11 de agosto, com o objetivo de auxiliar os consumidores a renegociarem suas dívidas. Essa ação é promovida pelo órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, por meio da Secretaria Executiva de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor. Os atendimentos serão realizados das 8h às 17h, na sede da instituição, localizada na Rua Floriano Peixoto, 141, Santo Antônio.

O mutirão oferecerá duas modalidades de negociação de dívidas: a Negociação de Endividamento e o tratamento do Superendividamento. Além dos principais bancos, empresas de telefonia e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) também estarão presentes no evento.

Hugo Souza, Gerente Geral do Procon-PE, enfatizou a importância do mutirão diante da situação de endividamento em todo o estado. Ele ressaltou que essa ação proporciona aos consumidores a oportunidade de renegociar suas dívidas e equilibrar suas finanças, trazendo de volta a tranquilidade em suas vidas. Souza também destacou que a ideia é que, ao reequilibrar suas contas, os consumidores possam refletir sobre evitar criar novas dívidas que possam comprometer suas finanças e saúde mental.

O Renegocia é uma iniciativa que permite aos consumidores com dívidas em excesso, que possam negociá-las de maneira acessível e buscar soluções para sair dessa situação. O mutirão não se limita apenas a dívidas bancárias, abrangendo também outros tipos de débitos, como dívidas com o varejo. No entanto, não serão negociadas dívidas como pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário.

