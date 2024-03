Procon-PE realiza o Mutirão de Renegociação de Dívidas

A- A+

Na próxima sexta-feira (15), em alusão ao dia do consumidor, o Procon-PE realizará o Mutirão de Renegociação de Dívidas, com o intuito de oferecer ao consumidor a oportunidade de quitar suas dívidas.

A ação acontecerá na próxima segunda-feira (11), seguindo durante toda a semana, das 8h às 14h, na sede do órgão, localizado na Rua Floriano Peixoto, 141, Bairro de Santo Antônio. Já no Agreste, a ação acontece nos dias 26 e 27, em Santa Cruz do Capibaribe, na Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida Padre Zuzinha, 178, Centro.

Os consumidores poderão negociar seus débitos com os principais bancos, além das empresas de telefonia e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Para participar, é necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência, cópia e original, além da comprovação da dívida, como nota fiscal, faturas ou contratos.

