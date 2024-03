Procon-PE realiza pesquisa sobre os preços dos ovos de Páscoa

A- A+

O Procon-PE realizou uma pesquisa de preços de ovos de Páscoa entre os dias 18 e 22/3 em 11 estabelecimentos do Recife. Foram pesquisados cerca de 37 tipos, de marcas e tamanhos diferentes, além de três tipos de caixas de chocolates.

Ao longo do levantamento, foi verificado uma variação de 89,08% no qual um ovo do Unicórnio, da marca Arcor, com 100g e um slime de brinde, chegou a R$ 65,99, no seu maior preço, e a R$ 34,90, no seu menor preço.

Já o ovo BIS, com 318g, da Lacta, apresentou a maior variação. No seu maior preço, ele foi encontrado por R$ 80,85 e por R$ 49,90 no seu menor preço. Em terceiro lugar, com 55,51%, está o ovo Diamante Negro, com 300g, da Lacta. Ele foi encontrado no seu maior preço, por R$ 80,85 e, no seu menor preço, por R$ 51,99.

“Diferente do trabalho que realizamos, mensalmente, com as pesquisas da cesta básica, essa pesquisa de Ovos de Páscoa é fundamental, pois a Páscoa acontece, apenas, uma vez ao ano. Nossa pesquisa dá a oportunidade do consumidor garantir o menor preço na hora de comprar uma doce lembrança, pagando menos”, comentou a Gerente de Fiscalização, do Procon-PE, Liliane Amaral.

A caixa de chocolate Especialidades de Bombons, da Nestlé, com 251g, apresentou uma variação de 46,70%. Ela foi encontrada por R$ 10,90, no seu menor preço e por R$15,99 no seu menor preço. Já a caixa de bombons Garotices, com 250g, da Garoto, apresentou a mesma variação da caixa anterior. Além disso, a caixa de chocolates Favoritos, com 250g, da Lacta, foi encontrada por R$ 10,99, em seu menor preço e, em seu maior, por R$ 15,79.

Os consumidores que possuírem alguma reclamação, poderão procurar o Procon-PE, localizado na Rua Floriano Peixoto, 144, Bairro de Santo Antônio. Os Expressos Cidadãos, localizados nos Shoppings Boa Vista, Rio Mar, Patteo Olinda, também oferecem o mesmo serviço de atendimento ao consumidor.

Veja também

Fed Balanço auditado do Fed confirma prejuízo operacional de US$ 114,3 bilhões em 2023