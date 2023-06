Procon Recife autua estabelecimentos por venda de produtos vencidos

A- A+

O Procon Recife autuou três supermercados localizados no Recife por comercializar produtos fora da validade. Durante fiscalizações nesta terça (27) e quarta (28), supermercados situados nos bairros de Jardim São Paulo, Mustardinha e San Martin, foram autuados pelos fiscais do órgão municipal. Os produtos foram retirados de comercialização pela equipe do Procon Recife e os estabelecimentos autuados terão um prazo de 20 dias para apresentar sua defesa.

Os estabelecimentos vendiam salsicha, linguiça, mortadela, presunto, frango, farinha de milho, queijo ralado, bebida láctea, manteiga, peixe e carne bovina com prazos de validade vencidos. No bairro do Pina, uma padaria também foi autuada pela equipe do Procon Recife por não divulgar os valores dos produtos, contrariando o artigo 7º da Lei 8.137/90.

A orientação do Órgão que atua na defesa do consumidor é sempre observar se o prazo de validade do produto está exposto de maneira clara e legível, e indicado no rótulo. Em caso de descumprimento dessas normas, o consumidor deve denunciar aos órgãos de defesa do consumidor para que seja apurada a eventual prática infrativa.

O consumidor que se sentir lesado deve acionar o Procon Recife pelo Whatsapp (81) 3355 3286 ou pelo site procon.recife.pe.gov.br. Outra alternativa é realizar denúncias no email [email protected]. Atualmente, o Procon Recife atende presencialmente em sua sede, na Rua Carlos Porto Carreiro, 156, na Boa Vista, e ainda nos Compaz Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro) e Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha).

