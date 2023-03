A- A+

Procon Recife Procon Recife comemora o Dia do Consumidor com novo canal de atendimento Órgão municipal passa a receber denúncias também pelo whatsapp e uma equipe estará no Bairro do Recife, das 10h às 15h, para dar orientações aos consumidores sobre seus direitos

O Procon Recife para celebrar o dia do consumidor trouxe algumas ações inovadoras. O órgão municipal vai ampliar seu atendimento e dar orientações para os consumidores também pelo whatsapp (81) 3355 3286. E no dia, estará com uma equipe, das 10h às 15h, no Boulevard da Avenida Rio Branco, na lateral da Associação Comercial de Pernambuco, Bairro do Recife, para dar orientações à população sobre seus direitos e garantias.

Nesta quinta-feira(16), representantes do Procon Recife falarão em palestra no Plenarinho da Câmara de Vereadores sobre superendividamento e práticas abusivas bancárias. O objetivo é chamar a atenção para algumas práticas proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor como envio de correspondência com um cartão de crédito do banco que não foi solicitado previamente.

“Em certas ocasiões, mesmo sem o desbloqueio do cartão, inicia-se a cobrança de taxas", ressalta o secretário-executivo do Procon Recife, Pablo Bismack.

De acordo com Pablo, alguns consumidores costumam receber ligações indesejadas de cobrança e o erro não está na realização das cobranças, pois esse procedimento faz parte das relações de consumo, porém os bancos costumam cobrar por meio de empresas terceirizadas que excedem limites e agem de forma inconveniente, ligando insistentemente.

“Ligar várias vezes ao dia de diferentes números, fora do horário comercial ou no ambiente de trabalho, são considerados abusos e devem ser denunciados, pois cobranças constrangedoras e grosseiras não devem ser aceitas”, ressalta o secretário-executivo.

O consumidor que se sentir abusado deve acionar o Procon Recife pelo whatsapp (81) 3355 3286 ou pelo site procon.recife.pe.gov.br e denúncias no email [email protected] Atualmente, o Procon Recife atende presencialmente em sua sede, na Rua Carlos Porto Carreiro, 156, na Boa Vista, e também nos Compaz Dom Helder Câmara (Coque), Escritor Ariano Suassuna (Cordeiro) e Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha).



