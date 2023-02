A- A+

Procon Recife Procon Recife divulga novidade no canal de denúncias em funcionamento no Carnaval do Recife Antigo O consumidor pode denunciar práticas abusivas pelo whatsapp

O Procon vai estar com seus serviços na Central do Carnaval de Recife e a novidade deste ano é que o consumidor vai poder registrar denúncias de práticas abusivas cometidas nos polos localizados no Recife Antigo,pelo whatsapp 81 994886058. A equipe de proteção ao consumidor vai marcar presença na Central do Carnaval, na Rua do Observatório, próximo ao Palco da Praça do Arsenal, nos dias 15 e 16 de fevereiro, das 16h à meia-noite e de 17 a 21 de fevereiro, das 16h às 2h da manhã.

O secretário-executivo do Procon Recife, Pablo Bismack, ressalta que qualquer tipo de prática infrativa deve ser denunciada e o whatsapp vai agilizar a intervenção dos fiscais. "Existem algumas práticas abusivas que precisam ser denunciadas para que a fiscalização possa verificar, a exemplo de cobrança de taxa mínima de consumação, que não pode ser feita pelos estabelecimentos, assim como a reserva de utilização de mesas e cadeiras", adverte o secretário..

O consumidor deve ter cuidado com relação aos alimentos, observando as condições de higiene do local escolhido e verificar sempre a data de validade dos produtos. Uma outra orientação dada pelo Procon Recife para evitar cair em golpes, na compra de ingressos para eventos privados, é verificar com a empresa organizadora quem está autorizado a comercializar.

Qualquer tipo de prática infrativa poderá ser denunciada ao Procon Recife que estará presente na folia na "Central do Carnaval". O whatsapp funcionará, exclusivamente, para atender reclamações de infrações do Recife Antigo. Demais denúncias, a população pode registrar no site procon.recife.pe.gov.br e denúncias no email [email protected]

