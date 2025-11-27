Black Friday: Procon mira "maquiagem de desconto" e atesta variação de até 390% em preços no Recife
Ação, que também buscou combater preços abusivos, analisou 130 produtos em diversas lojas da cidade
O Procon Recife está fazendo uma fiscalização nas ruas, durante a Black Friday, para comparar preços dos produtos mais procurados, como eletrodomésticos, eletrônicos e itens de informática. A ronda, que abrangeu cerca de 130 produtos de diferentes lojas da cidade, encontrou aumentos e variações entre 96,37% e 390,20% nos preços dos itens, representando uma violação ao direito do consumidor.
A primeira etapa da fiscalização foi realizada ainda no final de outubro, com o objetivo de monitorar a evolução dos preços e identificar possíveis práticas de “maquiagem de descontos”. Nessa fase, o item com maior variação foi o ferro de passar roupas a vapor retrô, que apresentou diferença de 116,86% entre as lojas visitadas.
Entre os eletrônicos, a smart TV de 43 polegadas também se destacou, com valores entre R$ 1.680,00 e R$ 3.299,00, totalizando variação de 96,37%.
A segunda etapa ocorreu já na semana oficial da Black Friday. Um dos resultados mais discrepantes foi o da fritadeira elétrica de 4 litros, que apresentou preços entre R$ 199,90 e R$ 979,90, resultando em variação de 390,20%.
Para facilitar a análise do consumidor, o Procon Recife disponibilizou em seu site uma tabela comparativa entre a primeira e a segunda pesquisa, permitindo visualizar quais itens realmente baixaram de preço e quais ficaram mais caros, garantindo compras mais seguras e conscientes.
