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Comércio Procon Recife identifica variação de até 300% em preços de presentes para o Dia dos Namorados Pesquisa aponta grandes diferenças em flores, eletrônicos, chocolates e perfumes e reforça a importância da comparação de preços antes das compras na data comemorativa

Com a aproximação do Dia dos Namorados, o clima é de romance, mas o cuidado com o orçamento segue essencial. Nesse contexto, a Prefeitura do Recife, por meio do Procon Recife, realizou uma pesquisa de preços para orientar os consumidores na escolha de presentes e incentivar a comparação de valores antes das compras. O levantamento avaliou itens tradicionalmente procurados na data, como flores, eletrônicos, chocolates e perfumes, e identificou diferenças expressivas entre os estabelecimentos pesquisados.

Entre as flores, a maior variação foi registrada na rosa unitária, com diferença de até 300% entre os locais consultados. O buquê com seis rosas também apresentou oscilação relevante, chegando a 200%.

Na categoria de eletrônicos, o smartwatch teve variação de 75,19%, enquanto o secador de cabelo apresentou diferença de 49,50% entre os estabelecimentos.

Em relação aos chocolates, a maior diferença foi observada em uma caixa de bombons de 250g, com variação de 40,85%. Já um chocolate tipo cookie de 150g teve oscilação de 37,13%.

No segmento de perfumes, um produto masculino de 100 ml registrou variação de 36,27%, enquanto outro item da mesma categoria apresentou diferença de 34,44% entre os pontos pesquisados.

Segundo o secretário executivo de Defesa do Consumidor e do Procon Recife, Luiz Betin, a recomendação é que os consumidores pesquisem preços antes da compra, verifiquem as condições de troca e exijam nota fiscal. Ele destaca que a comparação pode gerar economia significativa, especialmente em datas de grande movimento no comércio.

Até o Dia dos Namorados, a equipe de fiscalização do Procon Recife seguirá monitorando os principais centros de compras da cidade para garantir o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

O órgão também reforça que atende presencialmente na sede localizada na Rua Imperador Dom Pedro II, nº 491, bairro de Santo Antônio, além de disponibilizar serviços e informações pelo portal procon.

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