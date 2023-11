A- A+

BLACK FRIDAY Procon Recife intensifica ações às vésperas da Black Friday Amanhã (23) e sexta-feira (24), dias de intensa movimentação no comércio, equipes do Procon Recife vão às ruas e centros comerciais com ações de fiscalização e orientação

De olho na Black Friday 2024, que será realizada na sexta-feira (24), o Procon Recife intensificará as ações de fiscalização dos estabelecimentos comerciais e de orientação ao consumidor na quinta-feira (23) e no dia em que a iniciativa acontece. Nesses dias de mais movimento, as equipes percorrerão os principais pontos comerciais da cidade, além dos shoppings Boa Vista (Boa Vista), Recife (Boa Viagem) e Riomar (Pina).

O intuito da iniciativa é impedir que o consumidor seja surpreendido com as armadilhas das falsas promoções. Pesquisa de preços realizada pelo Procon Recife há poucos dias identificou variação de até 391,72% no mesmo produto. Umas das orientações passadas às pessoas é que sempre exijam a nota fiscal quando efetuarem a compra de um produto ou a contratação de serviço. Desta forma, é possível comprovar o valor, as características e a data da negociação.

Uma dúvida frequente é sobre o direito ao arrependimento nas compras a distância, seja por internet, telefone, domicílio ou WhatsApp. Nesse caso, o prazo é de sete dias a partir da data de recebimento do produto ou do serviço, para exercer o seu direito, segundo o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Também é importante que o consumidor tenha conhecimento de que, em caso de vício no produto durável (produto não consumível), ele tem o prazo máximo de 90 dias para reclamar ao fornecedor que, por sua vez, deve resolver o problema em até 30 dias, além disso, é dever de quem vende ou presta serviço cumprir com as informações veiculadas na publicidade.

"A Black Friday é bastante aguardada pelos comerciantes e clientes. O Procon Recife está atento para garantir que o direito do consumidor seja respeitado. As equipes e toda a nossa estrutura estarão prontas para agir diante de qualquer abuso e também para orientar as pessoas que forem às compras. Vamos trabalhar para que tudo ocorra dentro da normalidade e todos sejam beneficiados", destacou o secretário-executivo do Procon Recife, André Azevedo.

Canais do Procon Recife: o consumidor pode registrar sua reclamação ou denúncia pelo Whatsapp (81) 3355 3286, site procon.recife.pe.gov.br ou e-mail [email protected].

Programação

Quinta-feira (23/11)

Centro do Recife, das 8h às 12h;

Shoppings Boa Vista (Boa Vista), das 8h às 12h;

Shopping Recife (Boa Viagem), 18h às 22h;

Shopping Riomar (Pina), 18h às 22h.

Sexta-feira (24/11)

Centro do Recife, das 13h às 17h;

Shoppings Boa Vista (Boa Vista), das 13h às 17h;

Shopping Recife (Boa Viagem), 8h às 12h e das 18h às 22h;

Shopping Riomar (Pina), 8h às 12h e das 18h às 23h.

