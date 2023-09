A- A+

CONSUMIDOR Procon Recife passa a funcionar em novo endereço; saiba qual Nova sede do Procon Recife conta com aproximadamente 320 metros quadrados e foi projetada com o objetivo de oferecer um ambiente mais amplo e confortável para os consumidores

O Procon Recife começou a semana em novo endereço. O novo local de atendimento do órgão de fiscalização está situado na rua do Imperador, nº 491, no bairro de Santo Antônio, na área central da capital pernambucana.

A nova sede do Procon Recife conta com aproximadamente 320 metros quadrados e foi projetada com o objetivo de oferecer um ambiente mais amplo e confortável para os consumidores.

As instalações incluem recepção, quatro guichês de atendimento, seis banheiros, duas salas de conciliação, sala de reunião e monitoramento, sala de administração, arquivo, depósito de material de limpeza e copa.

Na cerimônia de inauguração estiveram presentes diversas autoridades, incluindo a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, gestores municipais, ex-gestores do Procon Recife e outros representantes importantes.

De acordo com o secretário-executivo do Procon Recife, Pablo Bismack, essa mudança representa um passo significativo na melhoria do atendimento e na proteção dos consumidores da cidade.

Bismack destacou que a nova sede facilitará o acesso do público aos serviços, que estão disponíveis de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 13h.

Além dos serviços presenciais oferecidos na nova sede, os consumidores têm a opção de buscar atendimento presencial nas extensões do Compaz Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro) e Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), que também funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 13h.

Para maior comodidade, os consumidores podem ainda registrar suas reclamações online através do site do Procon Recife ou pelo Whatsapp no número (81) 3355-3286.

