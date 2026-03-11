A- A+

Combustível Procon Recife realiza ações de fiscalização em postos de combustíveis A medida ocorre em meio a discussões nacionais sobre reajustes registrados em algumas regiões do país, mesmo sem anúncio de aumento nos valores praticados nas refinarias pela Petrobras

O Procon Recife promove, nesta quarta (11) e quinta-feira (12), ações de fiscalização em postos de combustíveis da capital pernambucana, com o intuito de acompanhar a formação de preços e verificar possíveis aumentos irregulares repassados aos consumidores.

Segundo o órgão, a medida ocorre em meio a discussões nacionais sobre reajustes registrados em algumas regiões do país, mesmo sem anúncio de aumento nos valores praticados nas refinarias pela Petrobras.

Com isso, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou solicitação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que seja analisada a possível existência de práticas que possam prejudicar a livre concorrência no mercado de combustíveis.

Fiscalização

No Recife, a fiscalização do Procon tem como foco identificar se houve reajustes nas bombas sem justificativa adequada, especialmente em situações em que os postos ainda possuam combustível adquirido por valores anteriores.

Caso sejam encontradas irregularidades, os estabelecimentos poderão ser autuados com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como denunciar

Consumidores que identificarem possíveis irregularidades podem registrar denúncia junto ao Procon Recife por meio do site oficial, pelo email [email protected] ou pelo telefone 0800 281 1311.

A sede do órgão está localizada na Rua do Imperador Pedro II, nº 491, bairro de Santo Antônio, no centro da cidade.

*Com informações da assessoria de imprensa.

