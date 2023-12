A- A+

Procon Recife Procon Recife realiza Mutirão de Dívidas Vencidas na Zona Oeste do Recife A ação acontecerá no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital pernambucana, das 8h às 17h

O Procon Recife promove, entre os dias 11 e 13 de dezembro, o II Mutirão de Dívidas Vencidas 2023. A ação acontecerá no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital pernambucana, das 8h às 17h.

A iniciativa oferecerá a oportunidade para que as pessoas, de forma facilitada, negociem a dívida diretamente com o credor e recuperem o crédito. Para isso, não é necessário que o débito já trâmite junto ao órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesta ação, o Procon Recife contará com a parceria de bancos (Santander, Banco do Brasil, Itaú, Banco do Nordeste, Bradesco e Caixa Econômica Federal), de empresas de telefonia (Claro, Tim, Vivo e Oi), da Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL, da Compesa, da Neoenergia e da Secretaria de Finanças do Município para revisar débitos de IPTU.

Para participar do II Mutirão de Dívidas Vencidas 2023 é preciso que o interessado apresente um comprovante de residência do Recife em seu nome. O atendimento será realizado por ordem de chegada, e serão distribuídas senhas.

Serviço:

II Mutirão de Dívidas Vencidas 2023

Local: Compaz Ariano Suassuna

Endereço: Avenida General San Martin, nº 1208, Cordeiro

Data: 11 a 13 de dezembro

Hora: 8h às 17h

