combustíveis Procon Recife recebe denúncias de alta indevida nos combustíveis e autua estabelecimentos Ação do órgão municipal ocorre desde essa quarta-feira (11) e busca verificar possíveis aumentos irregulares

O Procon Recife recebeu denúncias de consumidores no segundo dia de fiscalização a postos de combustíveis da capital. Nos locais visitados, os fiscais do órgão encontraram preços com variação de R$ 7,49 a R$ R$ 7,78. Os estabelecimentos foram notificados e terão um prazo de 3 dias para apresentarem defesa. A ação do órgão ocorre desde quarta-feira (11).

Segundo o Procon do município, a elevação de preços foi denunciada por consumidores em postos nos bairros de Campo Grande, Beberibe, Arruda, Fundão, Casa Amarela, Avenida Abdias de Carvalho, Caxangá e Iputinga. Na quinta (12), 12 postos visitados pela fiscalização do Procon Recife localizados no Centro da Cidade e zonas Norte e Sul foram autuados por aumento nos preços dos combustíveis sem justificativa.

De acordo com o Procon Recife, até o momento, nenhum estabelecimento apresentou evidências que justifiquem a elevação. Ainda segundo o órgão, numa segunda etapa, após a defesa dos estabelecimentos, se comprovada a irregularidade, poderão ser aplicadas sanções pela autoridade administrativa com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como denunciar

Consumidores que identificarem possíveis irregularidades podem registrar denúncia junto ao Procon Recife por meio do site oficial, pelo email [email protected] ou pelo telefone 0800 281 1311. A sede do Procon Recife fica na Rua do Imperador Pedro II, nº 491, bairro de Santo Antônio, no centro da cidade.

