Procon traz para Pernambuco novo aplicativo da Febraban sobre educação financeira

Aliando inteligência artificial e finanças, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), juntamente com o Banco Central, desenvolveu a plataforma “Meu Bolso Em Dia” - uma ferramenta gratuita que oferece aos usuários orientações financeiras personalizadas ao seu perfil.

Em Pernambuco, o “Meu Bolso em Dia” será apresentado hoje (28), às 14h, pelo Procon-PE – no auditório da Caixa Econômica Federal, localizada no Bairro de Santo Antônio, centro do Recife.

“O Procon Pernambuco vem trabalhando a pauta do superendividamento em sua sede há algum tempo e achamos de fundamental importância abraçar e trazer esse outro viés desse tema que é a educação financeira. Além da importância da negociação, é salutar trazer a educação financeira para nosso dia a dia”, afirma o gerente geral do Procon-PE, Hugo Souza.

Um dos principais destaques da plataforma é a variedade de conteúdo disponibilizado. Isso inclui cursos, simuladores, vídeos, artigos e planilhas simplificadas que funcionam como materiais educativos.

Eles estão organizados nas seguintes trilhas: Sair das Dívidas, Começar a Poupar e Investir Melhor. Logo que se faz o cadastro, você pode escolher uma delas e, a partir dessa escolha, todo o conteúdo disponibilizado irá proporcionar as ferramentas necessárias para a conquista da finalidade ligada à trilha selecionada.

Uelton Carvalho, responsável pela Gerência de Cidadania Financeira da Febraban, explica que além de promover o reequilíbrio financeiro, o programa também inclui um sistema de recompensas para estimular o progresso dos usuários na plataforma.

Ao concluir cada curso, os usuários acumulam pontos que podem ser resgatados por incentivos oferecidos pelos bancos.

“A Febraban, em cooperação técnica com o Banco Central, desenvolveu também o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, um instrumento que permite diagnosticar como o usuário se relaciona com o dinheiro e apresenta para esse consumidor caminhos para melhorar sua saúde financeira”, expôs Uelton.

De forma gamificada, técnica usada para ensinar por meio de jogos, para criar treinamentos mais dinâmicos, os materiais disponíveis na plataforma abordam temáticas que envolvem planejamento financeiro, criação de poupança, investimentos e relação com o dinheiro. A linguagem é acessível a diferentes perfis da população e faixas etárias. “É gratuita, fácil e online. Afinal, cuidar da sua saúde financeira pode ajudar a melhorar a sua qualidade de vida”, acrescentou o representante da Febraban.

