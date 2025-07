A- A+

Procura de empresas por crédito sobe 16,4% em maio ante igual mês de 2024, afirma Serasa Micro e Pequenas empresas foram as que mais buscaram por crédito, com alta de 16,7%

A busca do setor privado no Brasil por crédito teve um salto de 16,4% em maio em relação a igual mês de 2024, de acordo com o Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian.

O crescimento, segundo Camila Abdelmalack, reflete uma expansão considerável. Porém, adverte que é importante observar que o mesmo mês de 2024 registrou uma queda (de 3,3%) atípica. O recuo segundo a economista da Serasa, provavelmente deveu-se à emenda do feriado de Corpus Christi, o que resultou em uma base de comparação mais baixa e, portanto, ampliou o impacto da alta observada neste ano.

As Micro e Pequenas empresas foram as que mais buscaram por crédito, com alta de 16,7%. Na sequência, aparecem as Médias, que registraram expansão de 6,9%. Já a demanda por financiamento por parte de Grandes companhias subiu 2,9%.

De acordo com Abdelmalack, mesmo com os juros básicos elevados, o crédito continua sendo uma ferramenta crucial para os micro e pequenos negócios, que muitas vezes recorrem a essa alternativa para se manter funcionando e honrar compromissos financeiros.

"O aumento da demanda pode, inclusive, estar relacionado à tentativa de reequilibrar o fluxo de caixa diante de uma situação de inadimplência, que atinge 6,9 milhões de pequenos empreendimentos no país", estima.

Unidades Federativas

Todas as Unidades Federativas registraram crescimento em maio. O maior crescimento foi registrado em Mato Grosso, de 25,7%, acompanhado por altas de 24,4% (Espírito Santo) e 20,3% (Goiás).

