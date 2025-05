Procura dos brasileiros por crédito tem crescimento de 7,6% em março

A- A+

O Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito da Serasa Experian revelou alta de 7,6% em março no comparativo com o mesmo mês de 2024. Mesmo com crescimento menor do que o registrado em fevereiro (12,2%) a busca pelo recurso financeiro continua aquecida.

Já a análise por faixa de renda demonstrou que os consumidores com até um salário mínimo foram os que mais buscaram por linhas de crédito no mês de março com alta de 12,1% Para a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o crescimento para essa faixa de renda confirma os impactos do cenário inflacionário, especialmente a alta dos preços de alimentação em domicílio. “Os consumidores de rendas menores continuam tendo que seguir o modelo de consumo por necessidade. Mesmo com a alta taxa de juros que temos hoje, o recurso tem sido utilizado para honrar compromissos financeiros e complementar a renda, que não tem chegado ao final do mês, para a compra de itens básicos”.

Em março, o aumento na procura por crédito foi registrado em 25 Unidades Federativas (UFs), com destaque para Santa Catarina (24,5%), Amazonas (22,6%) e Roraima (18,0%). Rio de Janeiro (-1,0%) e Sergipe (-1,4%) foram os únicos estados que tiveram queda.

