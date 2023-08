Procura por apartamentos atinge 80% da preferência no Recife, segundo Imovelweb

A- A+

O mercado imobiliário está aquecido no Nordeste. O valor geral de vendas das principais cidades nordestinas somou R$ 15,8 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Ao todo, foram 8.515 imóveis vendidos nas nove capitais da região, segundo a Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Recife é um dos destaques com a aquisição de um apartamento sendo uma das grandes tendências para investidores e compradores que buscam boas oportunidades.

De acordo com dados exclusivos do Imovelweb, um dos maiores portais de classificados do Brasil, 80% das buscas em Recife são por apartamentos, seguido de 14% por casa, 5% por imóveis comerciais e 1% por terrenos. Já no estado de Pernambuco, em grandes linhas, as buscas são de 73% por apartamento, 20% por casa, 4% comercial, 2% por terrenos e 1% imóveis em zonas rurais.

De olho nesse potencial, o Imovelweb reforça sua atuação na capital pernambucana, para estar cada vez mais próximo de imobiliárias, corretores e do setor de forma geral, ajudando-os a gerar mais oportunidade de negócio. O Imovelweb recebe todos os meses mais de 20 milhões de acessos de pessoas interessadas em encontrar um lar.

"Os dados nos mostram que há um mercado em crescimento em Recife, que segue a tendência nacional, em que apartamentos estão entre as prioridades de busca dos clientes finais. Acreditamos no potencial do Nordeste e da capital pernambucana, em especial, por isso vamos estar cada vez mais fortes e mais próximos na região, a fim de ajudar imobiliárias e corretores a fecharem mais negócios", anuncia o CEO da Imovelweb, Leonardo Paz.

Para isso, o Imovelweb oferecerá pacotes de benefícios exclusivos para as imobiliárias locais.

Ainda de acordo com o portal, a preferência de contratação mostra que 50% das buscas por imóveis na região são para venda, 48% para aluguel e 2% por temporada. "Percebemos interesse tanto por venda quanto por aluguel em Recife, o que é uma boa oportunidade para alavancar o segmento", comenta o CEO.

Segundo Paz, o Imovelweb pretende, cada vez mais, ser um parceiro de confiança do mercado imobiliário recifense e nordestino. “Sabemos que a região tem um volume de vendas maior do que o de lançamentos, o que aumenta a demanda por estoque de imóveis, e nós temos condições de dar suporte nessa lacuna de mercado”, reforça.

Apostando em Recife como um importante mercado, o Imovelweb realiza na terça-feira, dia 29, evento exclusivo de relacionamento com representantes e corretores de imobiliárias da região. "Será uma boa oportunidade de encontrar os parceiros e passar nosso otimismo, bem como apresentar as tendências que poderão resultar em muito sucesso nos negócios", finaliza o CEO.

