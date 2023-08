Procurador do MPF negocia delação premiada de ex-diretores da Americanas

A- A+

O procurador da República do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, José Maria Panoeiro, confirmou que negocia com ex-diretores da Americanas delações premiadas no processo criminal que investiga a fraude bilionária na empresa.

- Temos em curso negociações de delações premiadas. No entender do MPF, para delitos que ocorrem no ambiente de empresas, muito dificilmente nós teremos acesso a estruturas decisórias. Precisamos saber concretamente quem atuava, quem interferia, tanto de blindagem com auditorias, quanto a divulgação falsa de balanços. A negociação que foi feita foi longa. Ainda não tenho notícia da homologação. Mais cedo ou mais tarde algumas medidas cautelares serão necessárias - disse.

Panoeiro participou de audiência pública na CPI da Americanas na Câmara dos Deputados nesta terça-feira.

