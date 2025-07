A- A+

NEGÓCIOS Produção da Petrobras cresce 5% no 2º trimestre com entrada de novas plataformas em operação Estatal divulgou hoje relatório de produção do período entre abril e junho. Início de operações no pré-sal impulsionaram a produção média da petroleira para 2,91 milhões de barris diários

A Petrobras registrou um aumento de 5% na produção média de óleo e gás natural no segundo trimestre de 2025, em comparação com os três primeiros meses do ano.

A produção chegou a 2,91 milhões de barris de óleo equivalente por dia (MMboed), segundo dados operacionais divulgados pela companhia. Em relação ao segundo trimestre de 2024 (2,69 milhões de barris), o avanço anual foi de 8,18%.

O avanço foi impulsionado, principalmente, pela aceleração da produção de cinco navios-plataformas de produção e armazenamento, do tipo FPSO, além da entrada em operação de novos poços em duas das principais bacias petrolíferas do país: Campos e Santos, no pré-sal.





A Petrobras colocou em operação, no período entre abril e junho, nada menos que 14 novos poços produtores no pré-sal, que têm alta produtividade. Sete deles são na Bacia de Campos e outros sete na de Santos, dentro da estratégia de revitalização de ativos e ampliação da produção no pré-sal.

Apesar do desempenho positivo, a companhia destacou que enfrentou maior volume de perdas operacionais, em função de paradas e manutenções programadas, além do declínio natural de produção de alguns ativos maduros.

Os dados de produção costumam servir de prévia do resultado financeiro da companhia no segundo trimestre deste ano, que será divulgado na semana que vem.

