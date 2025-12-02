A- A+

petróleo Produção da Petrobras sobe 26,4% em outubro ante mesmo mês de 2024, revela ANP A agência confirmou o recorde de produção nacional, antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada

A produção de petróleo da Petrobras subiu 26,4% em outubro contra o mesmo mês do ano passado e 2,4% contra setembro deste ano, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta terça-feira (2). A agência confirmou o recorde de produção nacional, antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada.

A produção da Petrobras atingiu 3,269 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em outubro, 62% da produção total do País, que com isso atingiu um novo recorde, de 5,255 milhões de boed, ou 23,1% a mais do que há um ano. A estatal produziu 2,509 milhões de barris diários de petróleo e 120,7 milhões de metros cúbicos diários (m3/d) de gás natural.

A segunda maior produtora do País é a Shell, com 550 mil boed, seguida da TotalEnergies, com 260 mil bpd e a Pré-Sal Petróleo, representante da União nos contratos de Partilha de Produção, com 168,3 mil boed.

No Brasil, foram produzidos 4,030 milhões de bpd de petróleo, alta de 23,3% contra outubro de 2024, e 194,7 milhões de m3/d de gás natural, mais 22,6% em um ano.

Nos campos localizados no pré-sal a produção subiu 27,8%, para 4,276 milhões de boed, sendo 3,309 milhões de bpd de petróleo e 153,7 milhões de m3/d de gás natural. A produção do pré-sal correspondeu a 81,4% do total produzido no Brasil.

