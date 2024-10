Produção de aço bruto cai em setembro 4,7% ante um ano, diz World Steel

A- A+

A produção global de aço bruto diminuiu 4,7% em setembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 143,6 milhões de toneladas (mt), segundo dados divulgados pela World Steel Association.

Na China, a produção caiu 6,1% em setembro em comparação com o mesmo período do ano anterior, alcançando 77,1 milhões de toneladas.

Para 2024, espera-se que a China responda por menos da metade do consumo global de aço, em um contexto de desaceleração contínua do setor imobiliário. A associação mencionou que um suporte governamental mais significativo à economia poderia elevar a demanda por aço em 2025.

No mesmo período, o Brasil registrou um aumento de 9,9% na produção, chegando a 2,8 milhões de toneladas (mt), um aumento de 9,9%. A produção estimada do Irã foi de 1,5 mt, reduzindo 41,2%, enquanto a Índia produziu 11,7 mt, com uma redução de 0,2%.

O Japão registrou uma produção 6,6 mt em setembro, diminuindo 5,8%. Os Estados Unidos alcançaram 6,7 mt, um aumento de 1,2%. A produção da Rússia foi de 5,6 mt, reduzindo 10,3%. A Coreia do Sul teve 5,5 mt, um aumento de 1,3%. A Alemanha alcançou 3,0 Mt, um aumento de 4,3%. A Turquia registrou 3,1 Mt, um aumento de 6,5%.



