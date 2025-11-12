A- A+

BRASIL Produção de motos cresce 21,8% em outubro e setor tem melhor desempenho do ano, diz Abraciclo Na comparação com setembro, houve crescimento de 11,6%, também segundo a Abraciclo

A produção de motos teve crescimento de 21,8% em outubro, na comparação com igual período de 2024, chegando a 188.220 unidades, conforme balanço da Abraciclo, a entidade que representa as fábricas de motocicletas do polo industrial de Manaus (AM). Foi o melhor desempenho mensal da produção de motos neste ano.

Na comparação com setembro, houve crescimento de 11,6%, também segundo a Abraciclo.

Desde o início do ano, já foram produzidas 1,684 milhão de motos, o que também corresponde ao melhor resultado em 14 anos e a um crescimento de 14% em relação ao volume dos dez primeiros meses de 2024.





O desempenho reflete a expansão dos serviços de entrega (delivery), além da demanda por veículos mais baratos e econômicos tanto na manutenção quanto no consumo de combustível.

Vendas

As vendas em outubro somaram 209.790 unidades, segundo a Abraciclo, uma alta de 25,8% na comparação com o mesmo mês de 2024. A alta foi de 1,9% em relação a setembro.

Entre janeiro e outubro foram comercializadas 1,8 milhão de motocicletas no País, um volume 15,6% maior do que o registrado em 2024.



