Produção de óleo e gás da Petrobras cai 6,5% no 3º trimestre, a 2,689 mi boed

A Petrobras fechou o terceiro trimestre do ano com produção média de 2,689 milhões de barris diários (boed) de óleo equivalente (petróleo e gás natural), uma queda de 6,5% na comparação com o mesmo período de 2023.

Em relação ao segundo trimestre de 2024, a produção ficou praticamente estável. As informações constam no relatório de produção da companhia, divulgado na noite desta segunda-feira (28).

Segundo a Petrobras, o destaque no período foi o atingimento do topo de produção do FPSO Sepetiba, no campo de Mero, com a entrada em operação de três novos poços produtores. A petroleira destaca ainda a entrada de novos poços em projetos nos campos de Búzios e Tupi.

O ativo Tupi, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, completou a marca inédita de 3 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) de produção acumulada. Esta é a primeira área em produção do Brasil a atingir este marco, que acontece 15 anos após o início da sua entrada em operação, destaca o relatório.

A produção comercial de óleo e gás foi de 2,337 milhões de boe/d no terceiro trimestre de 2024, queda de 7,9% ante o terceiro trimestre de 2023, e baixa de 0,8% contra a média dos três meses imediatamente anteriores.

A produção de petróleo foi de 2,129 milhões de barris por dia (bpd) no terceiro trimestre deste ano, 8,2% menor do que no terceiro trimestre de 2023. Na comparação trimestral, houve queda de 1,3%.

A produção de gás natural totalizou 525 mil boe/d, estável na comparação com um ano antes, e avanço de 3,3% em relação ao segundo trimestre de 2024.

No pré-sal, foram extraídos, em média, 1,822 milhão de bpd de julho a setembro, redução de 2,7% ante o terceiro trimestre de 2023 e leve alta de 0,4% contra o segundo trimestre do ano.

