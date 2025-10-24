A- A+

Negócios Produção de petróleo da Petrobras cresce 8,1% no 3º trimestre, com recorde de exportações e alt Estatal atribuiu o aumento ao menor volume de paradas programadas e aos investimentos na eficiência operacional nas bacias de Campos e Santos

A Petrobras registrou, no terceiro trimestre deste ano, uma produção total comercial de 2,768 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que representa um aumento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O destaque, mais uma vez, ficou por conta do pré-sal, cuja produção subiu 6,6%, alcançando 2,117 milhões de barris por dia.

A Petrobras atribuiu o aumento ao menor volume de paradas programadas e aos investimentos na eficiência operacional nas bacias de Campos e Santos. Além do pré-sal, a produção no pós-sal profundo e ultra-profundo registrou alta de 17,3% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2024.

A companhia destacou ainda que, no período, entraram em operação 11 novos poços produtores, sendo 7 na bacia de Campos e 4 na bacia de Santos.

Os dados integram o relatório trimestral de produção divulgado na noite desta sexta-feira pela Petrobras.

O volume de vendas de derivados no mercado interno cresceu 5,3% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024, atingindo 1,804 milhão de barris por dia. O diesel foi o principal destaque, com alta de 12,2%, alcançando 809 mil barris diários, enquanto a gasolina registrou queda de 0,5%, totalizando 402 mil barris por dia.

Segundo a companhia, o aumento nas vendas de diesel foi impulsionado pela maior demanda durante o plantio da safra de grãos de verão e pela elevação da atividade industrial. Esses fatores compensaram o impacto do aumento do teor de biodiesel, que passou de 14% para 15% em agosto deste ano.

Já a queda nas vendas de gasolina, explicou a estatal, decorreu do aumento do teor de etanol anidro na mistura, que subiu de 27% para 30%, também a partir de agosto.

A Petrobras destacou o aumento de 7% nas vendas de gás natural para o consumo interno no terceiro trimestre deste ano. A companhia também ressaltou que a venda de energia elétrica cresceu 17%, em comparação com o mesmo período de 2024, em razão do cenário hidrológico menos favorável, que resultou em maior despacho das usinas termoelétricas movidas a gás natural.

A Petrobras destacou, no relatório trimestral, que as exportações de petróleo bateram recorde, com alta de 18%, atingindo 814 mil barris por dia. Por outro lado, a importação de diesel caiu 0,8%, para 121 mil barris diários.

O principal destino das exportações brasileiras de petróleo foi a China, responsável por 53% dos embarques, seguida da Europa (15%), América Latina (10%) e Estados Unidos (3%).

