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combustíveis Produção de petróleo e gás cresce 19,2% e atinge recorde histórico no Brasil Campos operados pela Petrobras foram responsáveis por 87,08% da produção de petróleo e gás natural do país, segundo a ANP

A produção de petróleo e gás no Brasil somou 5,842 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em junho, alta de 19,2% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). É a maior produção da história do país.

O principal responsável pelo avanço foi, novamente, o pré-sal, que completa 20 anos de sua descoberta, respondeu por 82% da produção nacional.

Ainda de acordo com a ANP, os campos operados pela Petrobras responderam por 87,08% da produção de petróleo e gás natural do Brasil.

Segundo a ANP, a produção de petróleo chegou a 4,475 milhões de barris por dia (bbl/d) em junho, um aumento de 19,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. A produção de gás natural também registrou crescimento de 19,7% na comparação anual.

O campo de petróleo com maior produção foi o de Búzios, na Bacia de Santos, com média de 1,022 milhão de barris por dia (bbl/d). Já no gás natural, o campo com maior produção foi o de Mero, também na Bacia de Santos, com média de 48,73 milhões de metros cúbicos por dia.

Segundo a ANP, os dados de produção correspondem ao total de 254 áreas de concessão, sete de cessão onerosa e 11 de partilha, operadas por 50 empresas. A produção teve origem em 6.579 poços, sendo 608 marítimos e 5.971 terrestres.

Em junho, o aproveitamento de gás natural foi de 97%. Foram disponibilizados ao mercado 64,36 milhões de metros cúbicos por dia, enquanto a queima foi de 6,63 milhões de metros cúbicos por dia, um aumento de 10,1% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

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