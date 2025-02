A- A+

Negócios Produção de petróleo e gás da Petrobras cai 3,8% em 2024 Vendas de combustíveis têm queda de 1,4% no passado, com recuo em gasolina e diesel

A produção de petróleo e gás comercial da Petrobras em 2024 chegou a 2,352 milhões de barris de óleo e gás por dia (boed). O número representa uma queda de 3,8% em relação ao mesmo período do ano passado.

O recuo foi puxado pelas paradas para manutenção em campos do pré-sal no fim do ano passado e o declínio natural dos campos do pós-sal, com queda de 20%.

Apesar da queda, a estatal disse que manteve sua meta de produção estabelecida em seu plano de negócios.

Além disso, a Petrobras destacou que estabeleceu novos recordes anuais de produção total própria e operada no pré-sal, com 2,2 milhões de boed, respondendo por 81% da produção total da companhia em 2024. No ano passado, a produção no pré-sal teve alta de 0,4%.

Já a produção total operada pela estatal, o que inclui a parte dos sócios nos campos, somou 3,815 boed, uma queda de 1,3% na comparação anual.

"A produção no pré-sal foi recorde em 2024. Antecipamos a entrada em operação do FPSO (navio-pataforma) Maria Quitéria, originalmente previsto para 2025, e, neste início de ano, temos uma novidade, a instalação de um FPSO com capacidade de produção de óleo de 225 Mbpd, o FPSO Almirante Tamandaré, com menores custos e emissões, que tira proveito das características geológicas do pré-sal brasileiro", disse Sylvia dos Anjos, diretora de Exploração & Produção da estatal.

Ela também mostrou otimismo com as novas campanhas de gás.

"Destacamos a confirmação de volume recorde de descoberta de gás na Colômbia, ampliando importantes horizontes para o futuro da companhia”, afirmou ela. Em 2024, a produção de gás natural caiu 0,8%.

