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Agência Nacional do Petróleo Produção de petróleo e gás no Brasil volta a bater recorde em setembro, revela ANP Pré-sal foi responsável por 83,39% desse total, com produção de 5,100 milhões de boed no mês passado, alta de 2,85% contra agosto

A produção de petróleo e gás natural no Brasil bateu um novo recorde em setembro, ao atingir 6,116 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), alta de 1,93% contra o mês anterior, segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção de petróleo ficou em 4,708 milhões de barris por dia (bpd) e a de gás natural em 223,8 milhões de metros cúbicos diários (m3/d). Em relação a um ano, as altas foram de 20,3% e 17,5%, respectivamente.

O pré-sal foi responsável por 83,39% desse total, com produção de 5,100 milhões de boed no mês passado, alta de 2,85% contra agosto. A produção de petróleo foi de 3,945 milhões de bpd e de 183,6 milhões de m3/d de gás natural, segundo a ANP.

A Petrobras divulga nesta quarta-feira (28) o relatório de produção referente ao terceiro trimestre do ano, após o fechamento do mercado. No segundo trimestre, a produção média fechou em 3,3 milhões de boed.

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