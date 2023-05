Produção de veículos cai 19% em abril e mercado 'anda de lado' devido aos juros altos, diz Anfavea

A- A+

A produção de veículos em abril deste ano caiu 19,4% em relação ao registrado em março, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).



Apesar disso, no acumulado dos primeiros quatro meses do ano houve alta de 4,8% na produção, na comparação com o mesmo período de 2022. O presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, afirmou que o mercado anda de lado e que o crescimento do mercado "não vai acontecer se os juros não abaixarem".

No mês passado, foram produzidos 178,8 mil veículos, contra 221,8 mil em março deste ano. No acumulado de janeiro a abril, foram 714,9 mil automóveis montados, contra 682,2 mil no mesmo período de 2022.

— Com esses juros elevados, o mercado continuará em processo de retração, não cresce. Vamos continuar dando notícias de paradas de fábricas ou as notícias serão piores se a taxa permanecer elevada. (...) A taxa de jutos hoje é incompatível com a expectativa de crescimento da indústria — afirmou ele.

A posição está em linha com a pressão realizada pelo governo federal junto ao Banco Central para que a autoridade monetária inicie um ciclo de redução da taxa básica de juros, a Selic. Lima Leite disse que a Anfavea já comunicou sua posição a Roberto Campos Neto, presidente do BC, mas ressaltou que a entidade respeita a independência da autoridade monetária.



O número de feriados prolongados em abril também influenciou negativamente o indicador, segundo a entidade. No mês, o desempenho foi 3,9% inferior a abril de 2022, período em que a indústria automotiva passava por crise devido à escassez de semicondutores.

— No mês de abril, tanto em produção quanto vendas, comparando com o mês anterior, temos queda em relação à produção, ao emplacamento, à exportação. Na produção, houve um ajuste à real demanda de mercado. As montadoras fizeram algumas paradas no mês de abril, foi o mês que concentrou o maior número de paradas — explicou o presidente da Anfavea. Em abril, ocorreram 9 das 13 paralisações de linhas de montagem realizadas neste ano.

Com aperto do crédito: A cada carro zero comprado, sete usados são revendidos; governo quer criar programa para renovar frota

Em abril, foram vendidos 160,7 mil unidades, retração de 19,2% em relação a março. De janeiro a abril deste ano, foram comercializados 632,5 mil veículos, entre leves, médios e pesados (incluindo ônibus e caminhões), alta de 14,4% em relação ao mesmo período de 2022. As retrações na comparação mensal ocorreram em todas as categorias (18,7% na venda de veículos leves, 22,2% na de caminhões e 45,2% na de ônibus).

Apesar do indicador mais fraco, Márcio Lima Leite diz que é preciso ter cautela na interpretação dos dados e que a entidade espera alguma reação do mercado em maio.

— Tivemos três feriados em abril, então houve cinco dias úteis a mais em março. Em feriados prolongados, há reflexos (negativos) um dia antes e um dia depois. Além disso, o emplacamento diário teve crescimento em abril em relação a outros meses deste ano e em relação a 2022. No ano passado, a partir de maio o mercado teve uma boa reação e é isso que esperamos para este ano — ressaltou ele.

A projeção da Anfavea é de que, sem os feriados, abril teria crescimento de vendas de aproximadamente 3% em relação a março. A média de emplacamentos por dia útil aponta na mesma direção, tendo chegado a 8,9 mil em abril, 3,2% a mais do que em março.

O executivo afirmou que as vendas de leves têm sido impulsionadas, em boa medida, pela retomada de compras de carros por locadoras de automóveis, que nos dois anos anteriores haviam freado a renovação de suas frotas.

Foram vendidas a locadoras 150 mil unidades das 633 mil comercializadas entre janeiro e abril (23,7%), disse Lima Leite. A proporção é maior do que a registrada no mesmo período de 2022 (22,1%). Apenas em abril, 42 mil carros foram vendidos a essas empresas. As vendas diretas representaram no mês passado cerca de 50% do total, de acordo com a Anfavea.

Para Lima Leite, apesar de ser importante a retomada das vendas a locadoras, é importante haver crescimento no varejo.

— Esse não pode ser um mercado que vai crescendo com vendas para frotistas, temos de ter um real crescimento (de vendas) para o varejo, embora locadoras e frotistas sejam fundamentais na estratégia de qualquer locadora. O mercado em si não teve o crescimento desejado — afirmou o executivo.

As exportações de veículos brasileiros também recuaram em abril: foram 34 mil unidades, contra 45 mil em abril de 2022 e 44 mil em março deste ano. Mesmo na comparação considerando os quatro primeiros meses do ano, há queda (de 153 mil em 2022 para 145 mil em 2023). Isso ocorre principalmente pelas retrações dos mercados automotivos domésticos em abril em Chile (48%), Colômbia (20%), México (18%) e Argentina (13%), todos destinos relevantes para a indústria brasileira.

