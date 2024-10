Produção de veículos sobe 10,1% em setembro ante setembro de 2023, diz Anfavea

A- A+

A indústria automotiva produziu 230 mil veículos em setembro, volume que supera em 10,1% o número do mesmo mês do ano passado. Também representa a maior produção do setor para o mês dos últimos cinco anos. Frente a agosto, porém, houve queda de 11,4% na produção de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, conforme balanço divulgado hoje pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras.



No acumulado desde o início do ano, a produção teve crescimento de 7%, com 1,87 milhão de veículos montados nos nove primeiros meses de 2024.



Só no mês passado, as vendas de veículos subiram 19,5% no comparativo interanual, somando 236,3 mil unidades, o maior volume para setembro em dez anos.





Frente a agosto, as vendas ficaram praticamente no mesmo nível, com leve queda de 0,4%. A variação negativa, contudo, é explicada pelo calendário com um dia a menos de venda em setembro. Na média diária, o ritmo de vendas de setembro foi o melhor do ano, passando pela primeira vez, em 2024, de 11 mil veículos por dia útil.



Um total de 1,86 milhão de veículos já foi vendido neste ano, o que representa um crescimento de 14,1% na comparação com os nove primeiros meses de 2023. O desempenho reflete a melhora nas condições de crédito, na esteira da queda dos juros praticados nos financiamentos de veículos, somada ao mercado de trabalho aquecido e crescimento da renda. A demanda firme das locadoras de automóveis, que estão renovando suas frotas, também explica o resultado positivo.



As exportações do mês passado, que somaram 41,6 mil veículos, subiram 51,7% quando comparadas aos embarques do mesmo período de 2023. Frente a agosto, as vendas de veículos ao exterior marcaram crescimento de 8,9%. Com isso, as exportações das montadoras passam a mostrar queda de 12% no acumulado desde janeiro, somando em nove meses 284,2 mil veículos.



O balanço da Anfavea mostra ainda que 600 vagas de trabalho foram abertas nas fábricas de veículos durante o mês passado. O setor agora emprega 106,4 mil pessoas.

Veja também

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS Regra para crédito em comunidades não pode ser igual à de multinacional, diz Mercadante