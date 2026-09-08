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Produção de veículos sobe 9,4% em agosto ante agosto de 2025, mostra Anfavea

Frente a julho, a produção das montadoras aumentou 6,8%

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Produção de veículos sobe 9,4% em agosto ante agosto de 2025, mostra AnfaveaProdução de veículos sobe 9,4% em agosto ante agosto de 2025, mostra Anfavea - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A produção de veículos cresceu 9,4% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2025, para 271,2 mil unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Frente a julho, a produção das montadoras aumentou 6,8%, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 8, pela Anfavea, a entidade que representa os fabricantes.

No acumulado de janeiro a agosto, foram produzidos 1,90 milhão de veículos, alta de 8,5% em relação aos oito primeiros meses do ano passado, quando o volume somou 1,75 milhão de unidades.

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Vendas
As vendas de veículos no País totalizaram 275,1 mil unidades em agosto, queda de 1,6% ante agosto de 2025. Na comparação com julho, os emplacamentos recuaram 1,6%.

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