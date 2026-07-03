Produção industrial cai 0,2% em maio, interrompendo sequência de quatro altas
No acumulado no ano, o avanço foi de 1,4%,
A produção industrial variou -0,2% em maio desde ano, após registrar quatro meses de altas seguidas. Em abril, o setor havia crescido 0,7%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE.
Em relação a maio de 2025, a indústria teve alta de 0,2%, após avançar 2,7% em abril. No acumulado no ano, o avanço foi de 1,4%, enquanto nos últimos 12 meses, cresceu 0,4%.
As principais atividades que puxaram a queda no mês de maio foram as de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-6,1%) e indústrias extrativas (-2,6%).
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"Ambas as atividades interromperam cinco meses consecutivos de expansão na produção, período em que acumularam ganhos de 17,1% e 7,4%, respectivamente", explicou o gerente da pesquisa, André Macedo.
Segundo o pesquisador, os itens que mais pressionaram o índice para baixo entre os derivados do petróleo foram álcool etílico e gasolina, enquanto minério de ferro, óleos brutos do petróleo e gás natural puxaram o recuo da indústria extrativa.