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indústria Produção industrial cai 0,2% em maio, interrompendo sequência de quatro altas No acumulado no ano, o avanço foi de 1,4%,

A produção industrial variou -0,2% em maio desde ano, após registrar quatro meses de altas seguidas. Em abril, o setor havia crescido 0,7%. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE.

Em relação a maio de 2025, a indústria teve alta de 0,2%, após avançar 2,7% em abril. No acumulado no ano, o avanço foi de 1,4%, enquanto nos últimos 12 meses, cresceu 0,4%.

As principais atividades que puxaram a queda no mês de maio foram as de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-6,1%) e indústrias extrativas (-2,6%).

"Ambas as atividades interromperam cinco meses consecutivos de expansão na produção, período em que acumularam ganhos de 17,1% e 7,4%, respectivamente", explicou o gerente da pesquisa, André Macedo.

Segundo o pesquisador, os itens que mais pressionaram o índice para baixo entre os derivados do petróleo foram álcool etílico e gasolina, enquanto minério de ferro, óleos brutos do petróleo e gás natural puxaram o recuo da indústria extrativa.

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