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indústria Produção industrial cai em 11 dos 18 locais pesquisados em julho ante julho de 2025, diz IBGE Na média global, a indústria nacional encolheu 0,5% em julho de 2026 ante julho de 2025

A produção industrial recuou em 11 dos 18 locais pesquisados em julho de 2026 ante julho de 2025, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em São Paulo, maior parque industrial do País, houve uma queda de 2,7%.

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As quedas mais intensas foram registradas no Pará (-8,9%) e Maranhão (-6,3%). As demais perdas ocorreram na Região Nordeste (-4,1%), Ceará (-4,4%), Rio Grande do Norte (-4,5%), Bahia (-4,3%), Paraná (-2,3%), Mato Grosso do Sul (-3,5%) e Mato Grosso (-3,0%).



Na direção oposta, houve expansão no Amazonas (2,8%), Pernambuco (1,2%), Espírito Santo (12,8%), Rio de Janeiro (3,3%), Rio Grande do Sul (7,0%) e Goiás (2,7%).



Na média global, a indústria nacional encolheu 0,5% em julho de 2026 ante julho de 2025. As quedas mais intensas foram registradas no Pará (-8,9%) e Maranhão (-6,3%). As demais perdas ocorreram na Região Nordeste (-4,1%), Ceará (-4,4%), Rio Grande do Norte (-4,5%), Bahia (-4,3%), Paraná (-2,3%), Mato Grosso do Sul (-3,5%) e Mato Grosso (-3,0%).Na direção oposta, houve expansão no Amazonas (2,8%), Pernambuco (1,2%), Espírito Santo (12,8%), Rio de Janeiro (3,3%), Rio Grande do Sul (7,0%) e Goiás (2,7%).Na média global, a indústria nacional encolheu 0,5% em julho de 2026 ante julho de 2025.

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