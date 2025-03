A- A+

indústria Produção industrial cai pelo quarto mês consecutivo e acende alerta para o setor Apesar do resultado, emprego na área apresenta leve alta

A produção industrial brasileira registrou queda pelo quarto mês consecutivo, conforme apontado pela Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta terça-feira.

O índice que mede a evolução da produção caiu de 48, pontos em janeiro para 48 pontos em fevereiro, um recuo maior do que o usual para o período, o que preocupa empresários do setor.

Segundo Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, a retração entre janeiro e fevereiro é comum, mas a intensidade da queda em 2025 gera um sinal de alerta.

Entre os principais fatores apontados pelos industriais está a alta de juros, que tem reduzido a demanda e impactado a produção.

Apesar da queda na produção, o emprego no setor industrial cresceu no período.

O índice que mede o número de trabalhadores subiu de 49,6 para 50,3 pontos, indicando um leve avanço na contratação.

Para Azevedo, isso demonstra que, apesar do desaquecimento na produção, os empresários ainda mantêm expectativas positivas para 2025.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) — que mede o quanto da capacidade produtiva das indústrias está sendo efetivamente utilizada — permaneceu em 69% em fevereiro.

Isso significa que, em média, as fábricas operaram com cerca de 31% de ociosidade, o que pode indicar demanda fraca ou cautela por parte dos empresários.

Apesar disso, o percentual foi um ponto acima do registrado no mesmo mês do ano passado.

Já os estoques das indústrias ficaram abaixo do planejado em 10 dos últimos 12 meses, refletindo ajustes nas estratégias das empresas diante da demanda enfraquecida.

Ainda de acordo com a Sondagem da CNI, para os próximos seis meses, as projeções dos empresários seguem positivas, com expectativa de aumento na demanda, exportação, compra de matérias-primas e novas contratações.

No entanto, a intenção de investimento caiu para 57,5 pontos em março, ficando abaixo dos níveis registrados no final de 2024, o que sugere um impacto das taxas de juros elevadas na decisão de expandir os negócios.

Veja também