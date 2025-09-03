Qua, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SEQUÊNCIA

Produção industrial completa 4 meses seguidos sem crescimento, mostra IBGE

A última vez que a produção industrial tinha ficado quatro meses sem resultados positivos foi de novembro de 2022 a fevereiro de 2023

Reportar Erro
Produção industrial Produção industrial  - Foto: CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados

A queda de 0,2% na produção em julho ante junho fez o setor industrial brasileiro completar uma sequência de quatro meses consecutivos sem crescimento. A indústria acumulou uma perda de 1,5% entre abril e julho.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A última vez que a produção industrial tinha ficado quatro meses sem resultados positivos foi de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, lembrou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Leia também

• Produção industrial cai 0,2% em julho ante junho, revela IBGE

• Exportações cresceram 0,7% no 2º trimestre ante trimestre anterior, revela IBGE

• População brasileira é de 213,4 milhões, estima IBGE

Segundo o pesquisador, a indústria mostra comportamento predominantemente negativo desde abril.

"O resultado negativo reforça o comportamento de menor intensidade que marca a produção industrial desde abril deste ano. Nesse período, há perda acumulada de 1,5%", lembrou Macedo. "Para além disso, também observa-se predomínio de taxas em queda (13 das 25 atividades pesquisadas recuaram)."

Em julho, a produção do parque fabril operava apenas 0,3% acima do patamar que encerrou o ano passado, o de dezembro de 2024.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter