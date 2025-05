A- A+

TRIMESTRE Produção industrial cresce 0,1% no 1º trimestre ante 4º trimestre de 2024, mostra IBGE Em relação ao primeiro trimestre de 2024, a produção subiu 1,9% no primeiro trimestre de 2025

A produção industrial subiu 0,1% no primeiro trimestre deste ano ante o quarto trimestre de 2024, divulgou nesta quarta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Lembrando que a produção industrial vinha de estabilidade (0,0%) no quarto trimestre de 2024. Então são dois trimestres consecutivos com o setor industrial praticamente estável nesse período", ressaltou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

Em relação ao primeiro trimestre de 2024, a produção subiu 1,9% no primeiro trimestre de 2025.



