A- A+

Pesquisa Produção industrial cresce em 10 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em abril ante março Na direção oposta, houve perdas em Mato Grosso (-5,2%), Pará (-5,0%), Pernambuco (-3,6%), Rio Grande do Sul (-1,6%) e Amazonas (-0,8%)

A produção industrial cresceu em dez dos 15 locais pesquisados em abril ante março, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira, 10.

Houve expansão na Bahia (3,0%), Ceará (2,3%), Espírito Santo (2,1%), Minas Gerais (2,1%), Santa Catarina (1,7%), Goiás (1,7%), Rio de Janeiro (1,5%), Região Nordeste (1,4%), São Paulo (0,9%) e Paraná (0,8%).

Na direção oposta, houve perdas em Mato Grosso (-5,2%), Pará (-5,0%), Pernambuco (-3,6%), Rio Grande do Sul (-1,6%) e Amazonas (-0,8%).

Na média global, a indústria nacional cresceu 0,7% em abril ante março.

Comparação anual

A produção industrial cresceu em 12 dos 18 locais pesquisados em abril de 2026 ante abril de 2025, de acordo com o IBGE. "Vale citar que abril de 2026 (20 dias) teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior (20)", lembrou o instituto.

Houve avanços no Espírito Santo (32,9%), Rio de Janeiro (10,1%), Goiás (6,2%), Rio Grande do Sul (5,3%), Minas Gerais (3,7%), Mato Grosso do Sul (3,6%), Mato Grosso (1,5%), São Paulo (1,4%), Paraná (1,1%), Bahia (1%), Santa Catarina (0,4%) e Região Nordeste (0,4%).

Na direção oposta, foram registrados recuos no Rio Grande do Norte (-13,6%), Maranhão (-5,4%), Amazonas (-4,2%), Pernambuco (-3,8%), Pará (-2,8%) e Ceará (-0,4%).

Na média global, a indústria nacional expandiu 2,7% em abril de 2026 ante abril de 2025.

Veja também